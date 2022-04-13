《匯市走勢》聯儲局暗示６月縮表，美匯指數重上１００

《經濟通通訊社１３日專訊》美國３月消費者物價指數（ＣＰＩ）刷新逾４０年高位。聯儲

局理事、副主席提名人布蘭納德表示，聯儲局主要任務是降低通脹，可能５月決定縮表，６月啟

動。美元周二彈升，美匯指數重回１００。

紐約尾盤美匯指數報１００﹒３２，歐元兌美元貶０﹒５１％，至１﹒０８２６。歐洲央行

本周稍後將舉行貨幣政策會議，市場預期會在９月才開始加息，並會年底前將升息７０個基點。

但歐元區經濟前景受到俄烏戰爭影響，不利於歐元流動性。

英鎊兌美元貶０﹒２１％，至１﹒３００２。澳元兌美元報０﹒７４５１。紐元兌美元報

０﹒６８５５。美元兌日圓微貶０﹒０４％，至１２５﹒３６，但仍處於近７年高點，過去３個

月美元兌日圓漲近１０％。美元兌加元報１﹒２６４１。美元兌瑞郎報０﹒９３２４。

根據美國勞工部公布的數據，美國３月ＣＰＩ按年增８﹒５％，略高於預期的８﹒４％，是

１９８１年以來最大增幅。但不計能源及食品價格的核心ＣＰＩ按年增６﹒５％，低於預期的

６﹒６％，顯示通脹可能觸頂。

分析指，美國３月ＣＰＩ數據支持聯儲局未來實施３次５０基點的加息。雖然核心ＣＰＩ反映通

脹可能觸頂，但物價壓力仍然持續。（ｊｆ）

