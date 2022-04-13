《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ股錢途離不開政策

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：
迄１２：３０，上升板塊：８；下跌板塊：２５。
至４：３０收，上升板塊：２０；下跌板塊：１３。
昨市大市成交：１２８３﹒５３億元；昨市期指成交：１２８２９２張。
前市大市成交：１２２２﹒８億元；前市期指成交：１１８２５８張。
昨市出現大反彈，是否為見底回升，還只是個跌後反彈，三數天後便知。
架在回升頭上的，是日線圖上，保歷加通道中軸的２１５１２位要回企其上，是初步甩淡；
回上破４月４日高位２２５３５，是進一步可以甩淡；仍要上破２２６２２始可有八成機會甩淡
。
昨市反彈（？），銀行與地產板塊仍不在上升板塊之列，地產板塊跌０﹒１２％、銀行板塊
則下跌０﹒４２％，大市成交只微升６１億元左右，成交是欠的，今後數天，成交需要續升，才
可有望大市續升。
眾多上升板塊中，個別板塊中仍有「錢」途的個股，今日介紹的神州控股（００８６１）、
中國鐵建（０１１８６）、中石化煉化工程（０２３８６），這三個板塊的背景是：軟件丶基建
丶石化，這三個板塊都是國家政策受惠板塊。Ａ股「錢」途是離不開國家政策支持的。
《資深投資者 石鏡泉》
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
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