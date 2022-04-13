《專家之言－何志銘》多個因素續困擾市場，港股短期維持區間操作

《專家之言》昨（１２日）恒指高開７０點，隨後曾倒跌一度低見２０９８８點，幸午後多

隻科技股及內需股回升，帶動大市一度升超過２００點，指數一度高見２１５１９點，主板股票

的升跌比率為２１比１９，恒指成分股２７隻股份上升，下跌股份３６隻，升跌比率為４１比

５４，最終全日升１１０點或０﹒５２％，收２１３１９點，國指升５５點或０﹒７８％，收

７２６４點，恒生科技指數升５８點或１﹒４％，收４２４９點。大市全日成交總額

１２８３﹒５３億元，滬、深港通分別淨流入１６﹒０３億及１１﹒６５億元人民幣。



＊內地疫情升溫通脹惡化，中美債息倒掛恐走資＊



內地疫情升溫，主要城市備受變種病毒影響，多個一線城市封區，打擊亞太區市場氣氛，加

上美國已踏入加息周期，聯儲局３月議息會議加息０﹒２５厘，同時儲局官員亦暗示５月可能開

啟「縮表」。「息魔」來襲引發新興市場走資潮。另一方面，投資者仍關注中概股審計問題和內

地通脹情況惡化未改善，且近日罕見出現的中美１０年期國債孳息率倒掛，是２０１０年來首次

，要小心留意走資。數據方面，美國公布３月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒８％擴大至

１﹒１％，年率升幅料由１０％擴大至１０﹒６％。英國公布３月消費者物價指數，月率升幅料

維持於０﹒８％，年率升幅料由６﹒２％擴大至６﹒７％，英國公布２月房價指數，年率升幅料

由９﹒６％擴大至１０﹒１％。日本公布３月貨幣供應Ｍ２，年率升幅料維持於３﹒６％，３月

貨幣供應Ｍ３年率升幅料維持於３﹒２％。回至港股方面，短期氣氛仍可維持，２１２００點至

２２３００點區間操作不變，筆者東尼個人認為可向樂觀方向走。《獨立股評人 何志銘》



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