  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2022 16:45

《盤後部署》假期前夕資金緊手，憧憬ＭＬＦ下調宜部署內房股

　　《經濟通通訊社１３日專訊》假期前夕資金轉趨審慎，大市維持區間上落水平。隔晚美國證
交會再將新一批中概股列入預定摘牌名單，惟市場已逐步消化消息，今早開市中概股及科技股跌
幅不大，恒指低開１２６點。
　　中海油（００８８３）公布Ａ股發行網上發行申購情況及中籤率，網上最終發行股票數量約
１３﹒８億股，中簽率約０﹒４２７％，有效申購倍數為２３４﹒２１倍，刺激Ｈ股股價今早高
開超過２％。此外，隔晚油價反彈逾６％，帶動其餘兩桶油一同高開。
　　恒指上午表現反覆，半日轉升３３點報２１３５２點收市。午後ＡＴＭ股有炒作，一度拉升
恒指超過２００點，但之後繼續搖擺不定，最終全日收報２１３７４，升５５點或升０﹒２６％
，主板成交１００２﹒０９億元。國企指數收報７３１４，升５０點或升０﹒６９％。科技指數
收報４２６８，升１９點或升０﹒４５％。
　　Ａ股偏軟；上證綜合指數報３１８６，跌２６點或跌０﹒８２％，成交３９８２﹒１７億元
人民幣；深證成份指數報１１５６８，跌１８８點或跌１﹒６０％，成交４７５２﹒２４億元人
民幣。

＊牛證重貨區示２０５００有支持＊

　　中概股再度出現不利消息，但市場已逐步消化預定摘牌名單消息，故今日相關中概難見厚重
沽壓，料暫時影響較細。假期前夕投資氣氛驟減，大市總成交縮減至僅過千億，未有重大不利消
息下料明日維持區間上落。現時恒指牛證重貨區於２０７００水平及２０５００水平皆分別有逾
１０００張相對應期指，再之下已沒有過千張相對應期指的重貨區，料最壞情況跌至２０５００
水平便有支持。
　　此外，本周五港股假期休市期間，內地將會公布本月ＭＬＦ。據報自４月起已有１４個城市
鬆綁購房政策，蘇州、南京放鬆限購更預期成為熱點城市樓市政策風向標。面對內地樓市進一步
放寬限購，即可憧憬今個月ＭＬＦ將會下調已配合樓市放寬政策，故現時亦可部署短炒民企內房
股。如旭輝（００８８４）現價已較反彈高位回落，區間底３﹒８元水平亦見支持，現價買入有
望上試５元水平。（ｈｃ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/04/2022
《神州經脈》3月出口仍勝進口轉跌　八城縮短入境隔離　滬指收跌
財經熱話13/04/2022
A股招股反應熱烈兼油價抽升　中海油股價曾飆半成
專訪13/04/2022
【譚新強專訪】下屆特首必守中央底線思維　承繼「明日大嶼」成疑
財經熱話13/04/2022
再有12隻被美列入預定摘牌名單　惟中概股不見大跌　已在市場預期中？
專訪13/04/2022
【專訪】聯合醫務：未來半年會升級平台系統　因應需求投資
專訪13/04/2022
【專訪】聯合醫務：疫情加快遙距視診服務進程　大灣區有發展空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金