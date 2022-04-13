《盤後部署》假期前夕資金緊手，憧憬ＭＬＦ下調宜部署內房股

《經濟通通訊社１３日專訊》假期前夕資金轉趨審慎，大市維持區間上落水平。隔晚美國證

交會再將新一批中概股列入預定摘牌名單，惟市場已逐步消化消息，今早開市中概股及科技股跌

幅不大，恒指低開１２６點。

中海油（００８８３）公布Ａ股發行網上發行申購情況及中籤率，網上最終發行股票數量約

１３﹒８億股，中簽率約０﹒４２７％，有效申購倍數為２３４﹒２１倍，刺激Ｈ股股價今早高

開超過２％。此外，隔晚油價反彈逾６％，帶動其餘兩桶油一同高開。

恒指上午表現反覆，半日轉升３３點報２１３５２點收市。午後ＡＴＭ股有炒作，一度拉升

恒指超過２００點，但之後繼續搖擺不定，最終全日收報２１３７４，升５５點或升０﹒２６％

，主板成交１００２﹒０９億元。國企指數收報７３１４，升５０點或升０﹒６９％。科技指數

收報４２６８，升１９點或升０﹒４５％。

Ａ股偏軟；上證綜合指數報３１８６，跌２６點或跌０﹒８２％，成交３９８２﹒１７億元

人民幣；深證成份指數報１１５６８，跌１８８點或跌１﹒６０％，成交４７５２﹒２４億元人

民幣。



＊牛證重貨區示２０５００有支持＊



中概股再度出現不利消息，但市場已逐步消化預定摘牌名單消息，故今日相關中概難見厚重

沽壓，料暫時影響較細。假期前夕投資氣氛驟減，大市總成交縮減至僅過千億，未有重大不利消

息下料明日維持區間上落。現時恒指牛證重貨區於２０７００水平及２０５００水平皆分別有逾

１０００張相對應期指，再之下已沒有過千張相對應期指的重貨區，料最壞情況跌至２０５００

水平便有支持。

此外，本周五港股假期休市期間，內地將會公布本月ＭＬＦ。據報自４月起已有１４個城市

鬆綁購房政策，蘇州、南京放鬆限購更預期成為熱點城市樓市政策風向標。面對內地樓市進一步

放寬限購，即可憧憬今個月ＭＬＦ將會下調已配合樓市放寬政策，故現時亦可部署短炒民企內房

股。如旭輝（００８８４）現價已較反彈高位回落，區間底３﹒８元水平亦見支持，現價買入有

望上試５元水平。（ｈｃ）

