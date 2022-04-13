  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2022 08:49

【國際要聞】紐約地鐵繁忙時段爆槍擊案２９人受傷

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國紐約市布魯克林區於當地時間周二早上繁忙時間發生地鐵
槍擊事件，至少２９人在混亂中受傷，其中１０人是遭槍擊，其他傷者是吸入濃煙或被碎片打傷
。警方暫未列為恐襲案件，但不排除任何可能。
　　紐約警局局長休厄爾表示，案發時間為上午８時２４分，疑犯為１名戴防毒面具的黑人男子
，他在車廂中先釋放煙霧，並至少開３３槍，擊中車內和月台上多人。警方已懸紅５萬美元緝拿
疑犯。（ｊｆ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/04/2022
【虛幣世界】加密貨幣連跌兩日後微彈，通脹數據令人憂慮
中國故事12/04/2022
《神州經脈》國產遊戲版號重啟發放　維穩盤出擊滬指企穩三千二
財經熱話12/04/2022
據報上海部分區域「解封」　濠賭股借勢全線反彈
專訪12/04/2022
【騰訊領軍】黃耀宗：科技股仍須等待　騰訊炒區間吸引？（有片）
專訪12/04/2022
【專訪】陶冬：通脹類型不同，聯儲加息難抑貨幣及人為因素（有片）
財經熱話12/04/2022
【大手減持】阿里巴巴午後倒升戰百元關 反彈目標？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金