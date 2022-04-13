【國際要聞】紐約地鐵繁忙時段爆槍擊案２９人受傷

《經濟通通訊社１３日專訊》美國紐約市布魯克林區於當地時間周二早上繁忙時間發生地鐵
槍擊事件，至少２９人在混亂中受傷，其中１０人是遭槍擊，其他傷者是吸入濃煙或被碎片打傷
。警方暫未列為恐襲案件，但不排除任何可能。
紐約警局局長休厄爾表示，案發時間為上午８時２４分，疑犯為１名戴防毒面具的黑人男子
，他在車廂中先釋放煙霧，並至少開３３槍，擊中車內和月台上多人。警方已懸紅５萬美元緝拿
疑犯。（ｊｆ）
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