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13/04/2022 10:23

【外圍經濟】紐央行加息５０基點至１﹒５厘，加幅是２２年最大

　　《經濟通通訊社１３日專訊》新西蘭央行決定將基準利率上調５０個基點，至１﹒５厘，是
２２年來最大幅加息，超出大多數經濟學家預測的２５個基點。
　　貨幣政策委員會同意，繼續緊縮貨幣政策以利於保持價格穩定和最大可能支持可持續就業。
分析指，有關決定顯示新西蘭央行擔憂通脹失控。自去年１０月以來，該行已４度加息，合共上
調了１２５個基點。（ｊｆ）

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