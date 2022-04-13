【俄烏開戰】空巴總裁呼籲歐盟勿禁止俄羅斯鈦金屬

《經濟通通訊社１３日專訊》空巴行政總裁Ｇｕｉｌｌａｕｍｅ Ｆａｕｒｙ周二表示，已
呼籲歐盟不要禁止入口俄羅斯鈦金屬，原因是此舉對俄經濟幾乎沒有影響，但會打擊歐洲航太工
業。空巴依賴俄羅斯入口鈦金屬，是飛機和引擎的重要材料。由於俄烏戰爭，歐盟有意收緊對俄
經濟制裁，包括?金屬。Ｇｕｉｌｌａｕｍｅ Ｆａｕｒｙ亦表示，空巴會從長遠來看，找尋俄
羅斯以外的供給。（ｊｆ）
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