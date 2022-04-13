【國際要聞】傳美英澳非正式邀請日本加入ＡＵＫＵＳ

《經濟通通訊社１３日專訊》日本媒體援引多名政府官員消息稱，美國、英國、澳洲三國分
別在非正式場合，邀請日本加入ＡＵＫＵＳ三邊安全協定。三國希望在高超音速武器、電子戰、
網絡、人工智能和量子技術等先進技術領域，與日本展開技術合作。報道還稱，日本政府內部對
此仍有不同意見，有指日方無法加入像核潛艇等領域的合作，成效引起質疑。（ｊｆ）
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