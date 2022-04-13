《政經范局－范強》這驚心動魄的四月

《政經范局》這個月還沒過一半，驚心動魄的事件卻由西向東，依次在歐亞大陸演了一遍：



在歐洲，俄羅斯與烏克蘭的大兵團決戰即將爆發，輸掉的一方將面對１０萬兵力被全殲的厄

運；在南亞次大陸，巴基斯坦總理在一場國會政爭中被推翻；而在台海，美國眾議院議長佩洛西

計劃突訪台北，換來了北京空前的強烈反應……



＊１０萬烏軍被圍困＊



現在看起來，烏克蘭的殺戮角鬥主戰場，南起亞速海沿岸城市馬里烏波爾

（Ｍａｒｉｕｐｏｌ），北至斯拉夫揚斯克（Ｓｌｏｖｉａｎｓｋ）。沿線縱深約２００，為數

９萬至１０萬名最具戰鬥力的烏軍精銳部隊，被俄軍團團圍困於此。一旦被殲，澤連斯基政府元

氣大傷，難以逆轉俄烏劃江而治的結局；但若俄軍啃不下這塊硬骨頭，則軍事失利的後果必會撼

動克里姆林宮。



所以雙方都不容有失。在布查事件激起的反俄民意下，北約得以源源不絕向烏克蘭輸送重型

武器，甚至是包括大批前蘇聯時期生產的舊式導彈、坦克和戰機。這非但不應被視為充撐場面，

反而更說明澤連斯基動用一切後備力量參戰的決心。他早前下令１６至６０歲男公民均要服從徵

召，據此推算當中不乏獨立初期，甚至是蘇聯時代的專業老兵，例如只懂得操控俄制武器的坦克

手、戰機飛行員。



＊雙方都不容有失＊



如果澤連斯基集中手中一切力量，在北約提供的防空導彈護衛下，拚死在烏東撕開一條裂口

，便可與被圍困的烏東部隊勝利會師。而莫斯科也針鋒相對，將戰略重心調整為集中殲滅東部烏

軍。為此俄軍不僅要準備圍點打援，更可能主動跨過第聶伯河，打擊烏軍要害。



基於主戰的英國首相約翰遜在訪問基輔後，宣布向烏克蘭提供大批反艦導彈，顯示在北約眼

中，俄軍對烏東以外最可能的主攻方向，就是烏國西南部黑海之濱的敖德薩（Ｏｄｅｓｓａ）。

如果俄軍在此實施兩棲登陸，不僅有可能徹底封鎖烏克蘭在黑海的水上交通，而且還可以由此北

上抄烏軍的後路。



＊北約放眼歐亞超級同盟＊



由於俄軍在過去一段時間沒有展示出摧枯拉朽的作戰力，在烏東殲滅戰即將爆發之際，西方

政府及民間彌漫烏克蘭必勝的樂觀情緒，認定普京政權崩解指日可待，甚至開始把注意力轉向亞

洲。例如北約成員國一周前在布魯塞爾舉行外長會議，就高調邀請了日本、南韓、澳洲、新西蘭

四國外長參加，討論「新戰略概念」，欲建立跨歐亞超級軍事同盟的圖謀已經昭然若揭。北約秘

書長斯托爾滕貝格更不加掩飾地說：「世界正在發生變化，北約也在變化。」



同一時間，與中國關係友好的巴基斯坦政局突變，被視為對華友好的伊姆蘭．汗因國會反對

派投下不信任票而遭罷免，並由反對派聯盟領袖謝里夫取而代之。雖然巴國任何黨派的領袖當選

總理後，基於地緣政治、軍事和經濟的綜合利益考量，都仍會奉行對華友好政策，但巴國當前面

臨的真正危機，並不在於外交而是內政。



＊巴基斯坦政局突變＊



伊姆蘭．汗是最受巴國基層民眾支持的政治家，他的廣大追隨者認定國會的罷黜行動是一場

政變，已經上街示威，而他本人亦指反對派受到外國勢力操縱。如果伊姆蘭．汗與謝里夫兩大陣

營因此爆發持久的政治衝突，巴國就會陷入動亂。



這不僅會給國內的恐怖主義組織提供溫床，同時也會波及與巴國關係密切的阿富汗。巴國的

動蕩同時會給印度帶來誘因，在主權爭議的克什米爾等地區採取更為進取的行動，如此一來整個

地區的安全狀況就會惡化，而這又會直接威脅一帶一路和中巴經濟走廊的建設。



然後就到了台海。自從早前傳出佩洛西有意於１０日訪問台北的消息後，北京作出了拜登政

府上台後對美最為強硬的反應。在一連串表達強烈不滿的措詞後，加上了「立即取消」的具體要

求，這就使得雙方在有關問題上再沒有迴旋空間。如果佩洛西執意訪台，北京也必將作出同等程

度甚至是以上的回應。



美國外交政策的主軸是在白宮，佩洛西作為國會領袖，諸如訪台這種影響中美關係的重大敏

感決定，必定事先得到白宮的認可。事實上，佩洛西更有可能是受總統拜登所托，來刺激台海局

勢升級，順勢將西方的注意力重新聚焦於中國。



＊台島的背後是汪洋＊



但台灣的確不是烏克蘭：烏克蘭的背後有北約，而台島的背後是汪洋。如果佩洛西的踩線行

為真的引發北京做出強硬軍事動作，例如實施空中禁航，島內台軍將無力反制，只能依靠美國及

其地區盟友前來解圍，這就會導致美軍直接與解放軍爆發衝突。既然美國在烏克蘭尚不願與俄軍

正面交鋒，對於美軍會直接介入台海的期望也就顯得不現實。



巧的是，佩洛西因為新冠檢測呈陽性而押後了訪台，使得台海暫時還沒有掀起巨浪。但為了

那一道美麗的風景線，她極可能還是會在未來某個時刻訪台的。因此，趁著這驚心動魄但仍還可

以作出選擇的四月，亞洲各國的政治領袖和民眾都需要慎重考慮以下問題：歐洲已經陷入戰火，

亞洲該汲取何種教訓？



《經濟通通訊社評論員 范強》

