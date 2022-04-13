《台股攻略－黃振宇》三大法人重投股市，台股止跌回升

《台股攻略》台股今日（１３日）在電子權值股領軍及觀光股回勇下，加權指數最多升

３４２點，航海及鋼鐵股亦同步上揚，指數最終收１７３０２點，升３１０點，成交金額為新台

幣２６０９﹒５９ 億元，三大法人合計淨買入新台幣１４９﹒５１億元。

電子權值股的台積電在公布業績前受到資金追捧，今天股價收新台幣５７３元，升２﹒９％

，市值回升至新台幣１４﹒８５兆元。聯發科收新台幣８８０元，升４﹒５％，市值重上新台幣

１﹒４ 兆元之上。其他電子權值股的聯電、瑞昱、台達電、鴻海及國巨均升２％至４﹒４％。

此外，各國將逐步放寬邊境管制措施，台灣民眾亦有望出國時豁免隔離安排，消息刺激觀光板塊

的旅行社股上升，雄獅、鳳凰、山富、五福及易飛網同步漲停，飯店股的富野漲停，晶華及夏都

均升４％。航運股回勇，貨櫃三雄的長榮升４﹒１％，陽明升３﹒８％，萬海升３﹒３％，其他

包括新興、中航、台航及榮運均升２﹒５％至４﹒４％。航空雙雄受惠解封概念，華航及長榮航

均升超過３％。鋼鐵股延續升勢，志聯、千興、新鋼及佳大均亮燈漲停，燁輝、燁興、彰源、聚

亨、春源及春雨均升３％至５％。４月不銹鋼盤價續漲，華新將投資２億美元入主印尼鎳廠，搶

攻電池原料市場，今日股價延續升勢漲停，收新台幣３４﹒３元，創２５年新高。電器電纜股同

步走高，華榮升４﹒３％，華電升３﹒６％，中電升１﹒９％。

台股在資金回流下，大市展開低位反彈，惟俄烏局勢仍未明朗，美國勞工部昨日公布３月消

費者物價指數（ＣＰＩ）較去年同期大增８﹒５％，續創４０年新高，建議投資者選取以高股息

概念股應對通漲，以及留意大市急彈後回調風險。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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