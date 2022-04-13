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13/04/2022 09:12

【虛幣世界】加密貨幣連跌兩日後微彈，通脹數據令人憂慮

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國隔晚公布ＣＰＩ創下高位，令市場憂慮聯儲加快縮表收水
，以壓抑通脹，加密貨幣連跌兩日，其中比特幣失守４００００美元關口，惟目前全線輕微反彈
。市場分析師Ｄａｍａｎｉｃｋ　Ｄａｎｔｅｓ認為，目前比特幣市場較想像中平靜一點，但市
場關注上海封城可能對整體環球市場會帶來潛在影響。
　　另一方面，投資者期待已久的柴犬幣終於獲Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ批准上市，觸發價格大幅抽
升，目前升約１８％，報０﹒００００２６４５。不過有投資者質疑，Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ在目
前悶市中批准柴犬幣上市作用不大，因柴犬幣熱炒風氣已過，成交量比起過往亦不算多，不明白
現時上市用意何在。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３９８７６﹒３６（美元．下同），跌０﹒５０％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３０２２﹒７５元，跌０﹒１６％；艾達幣報０﹒９４６０元，跌
０﹒８４％；瑞波幣報０﹒７１４０元，跌０﹒１５％。（ｕｌ）

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