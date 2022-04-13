《炒股戰記－施富》加息同中概股除牌要睇實，有隻爆升藥股可留意

《炒股戰記》呢兩個禮拜，魚缸都係窄幅上落，去到２２４００有幾大阻力，落番去

２０８００點附近又有啲支持。始終呢排唔係著力炒俄烏問題，而係關注加息問題，事關美國通

脤創４０年高位，嚟緊可能因應持續升溫嘅通脹，喺５月份議息嗰陣，可能將加息幅度加大到半

厘，魚缸嚟緊都可能受到影響，唔止富仔，大家都要有定心理準備啊！



＊京東２２０銀再買過＊



睇番個倉先，京東（０９６１８）曾經失守當初定嘅止蝕位２２５銀，不過去到２１３銀有

一定支持，近日股價都跟住２０天線上，ＭＡＣＤ牛差距都開始擴闊，張日線圖同魚缸一模一樣

咁濟，走勢穩中向好。

不過，有樣嘢都要留意下，根據中央結算所（ＣＣＡＳＳ）資料顯示，由德意場志銀行託管

嘅京東ＡＤＳ股份數目，由截至上星期五（４月８日）嘅６﹒０５億股增加到今個星期一（４月

１１日）嘅９﹒９４億股，增幅超過６４％，持股比例亦由２２﹒６％升到３７﹒１１％。依家

中美審計問題仍未完全搞掂，作為美股中概股之一嘅京東，有可能會被美國證交所除牌，未來或

會有更多中概股由美股轉到香港，而經由託管行轉到其他券商嘅過程涉及搬倉活動，大有機會可

以沽貨，所以部署上都唔會太進取。富仔噚日喺２２０銀買咗１０００股，今次目標就ｓｅｔ番

低少少，睇番２５０銀水平，去到呢個位食胡先，跌穿２１３銀就止蝕。



＊開拓藥業有力收復舊年底失地＊



今次富仔加咗開拓藥業（０９９３９）入倉。公司曾經公布，新冠藥物「普克魯胺」治療輕

中症非住院新冠患者ＩＩＩ期臨床試驗裏面，可以有效降低住院或死亡率，以及可顯著持續降低

新冠病毒載量。呢次結果顯示，「普克魯胺」治療輕中症新冠受試者嘅整體耐受性良好，安全可

控，而研究當中未發生任何嚴重不良事件。

事實上，公司舊年底曾公布，普克魯胺治療新冠非住院患者全球多中心嘅ＩＩＩ臨床試驗進

展報告，中期分析未達到統計學顯著性，消息傳出後股價即日由４０銀水平急跌近八成。最新臨

床試驗成效幾好，股價都即刻抽升，曾經反彈超過１﹒６倍，已經完全突破舊年底開展嘅橫行區

，逐步向上收復之前嘅跌幅。

依家股價企穩喺１０天同２０天線之上，貼住保力加通道上緊，ＭＡＣＤ牛差距都擴闊當中

，走勢向好。當然，炒呢類Ｂ仔股都要有個風險：未有盈利！未賺到錢之下，都唔可以睇得太長

線，依家買嘅都係買佢嘅前景，食住新冠疫情條水，短線有望繼續向上，富仔已經喺２５銀買咗

３０００股，目標睇舊年底急跌嘅高位３８銀，跌穿２０銀就止蝕離場！





沽出之股份及收益（虧損）

股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 收益（虧損）（元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

京東 １０００股 ２３６﹒００ ２２５﹒００ （１１０００）

（０９６１８）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



套現：２２５０００元





模擬投資組合

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

電盈 １００００股 ４﹒３０ ４﹒４８ ４４８００

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ６７﹒３０ ６７３００

（００８２３）

京東 １０００股 ２２０﹒００ ２２７﹒８ ２２７８００

（０９６１８）

吉利 ５０００股 １２﹒００ １１﹒２２ １１２００

（００１７５）

太平洋航運 １００００股 ４﹒２０ ４﹒２３ ４２３００

（０２３４３）

開招藥業 ３０００股 ２５﹒００ ２８﹒１５ ８４４５０

（０９９３９）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



股票市值 ： ４５６０５０元

剩餘現金 ： ４８９３５０元

組合淨值 ： ９４５４００元



＊ 數據截至４月１３日收市

