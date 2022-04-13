《談國論企－黎偉成》通脹３月份內外皆添壓存憂

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２２年３月份同比增長提升，不僅受困於生

活用品及服務、交通和通信、旅遊、醫療保健類等價格幾乎全面徐徐回升，甚至食品煙酒類中的

鮮菜、蛋、水產品、鮮果和糧食等價皆走高，抵銷豬肉為主的畜肉價格續跌的影響。工業生產者

出廠者價格ＰＰＩ升勢放慢，卻仍處近雙位數高位，加上國際以石油為主的能源、農作物和糧食

價格近期飆升，料對中國通貨價格不斷添壓。

還有，新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫所衍生的惡性衝擊，漸次浮現，尤其是（１）國內多

個城鎮確診或無症狀帶疫者有所增加，需要更嚴格的防疫控疫，特別是上海，使工商業生產經營

和人流物流造成一定程度的負面影響；（２）美國為主的國際供應鏈與生產鏈日益短缺、海上航

運樽頸、資源原價上升，對中國的消費及生產價格有不可忽視的壓力。



＊世界能源農產價飆升供應鏈短缺有深憂＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２２年３月份同比增長１﹒５％，較

１月及２月份皆上升的０﹒９％多增０﹒６個百分點，即使此與國內生產總值ＧＤＰ的全年預期

增長５﹒５％，仍處於相對合理的關係，但惡疫在多個省市的活動和擴散力度有所加大，疫情呈

現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，防控形勢依然嚴峻，相信短期內對ＣＰＩ有嚴

重威脅。

再談ＣＰＩ於２０２２年３月的最新發展和變化：（甲）非食品分類指數的壓力不輕，於

２０２２年３月份同比增長２﹒２％，比１月份的２％及２月份的２﹒１％要高，和形成一個徐

徐上升的新態勢，乃受困於多個問題，尤其是（１）交通和通信分類指數升幅提升至５﹒８％，

是為國際以石油為主的能源價格不斷上升衍生惡果；（２）居住分類指數升幅１﹒３％，亦為不

可忽視的升勢。

對ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，情況亦有所逆轉：於２０２２年３月

份同比無疑仍然回落０﹒３％，即使相對於１月及２月份分別增長的１﹒８％，收窄１﹒５個百

分點，只是受到禽肉價格，保持大幅下跌之勢，但其他食品項目皆有不同程度上漲新態，得加以

注視，如（一）非禽肉的其他主要食品，最令人關注的肯定是（１）鮮菜分類指數於是月份飆升

１７﹒２％，對ＣＰＩ影響上升０﹒３７個百分點；（２）水產品分類指數於增４﹒２％，對

ＣＰＩ影響為上漲０﹒０８個百分點，（３）蛋類增７。％，對ＣＰＩ影響則上升０﹒０４個百

分點。（４）糧食、鮮果類亦上升。凡此，為食品煙酒分類指數跌幅明顯收窄之因。

至於（二）禽肉價格持續明顯回落，主要受到豬肉價格續跌的影響：禽肉分類指數於

２０２２年３月份同比回落２４﹒８％，影響ＣＰＩ回落０﹒９９個百分點，否則ＣＰＩ的升幅

就不會僅止於１﹒５％的水平，其中豬肉價格同比大幅減少４１﹒４％，影響ＣＰＩ回落

０﹒８３個百分點；此乃受惠於豬肉供應有所提升，尤其是：生豬存欄量於２０２１年末同比增

長１０﹒５％，其中能繁殖母豬存欄量增１４。％，相信豬肉供應能滿足市場需求，此對通脹控

制有一定利好影響，對民生更有良佳效應。



＊生活用品等非食品價格普見上升成新壓＊



其他兩大主項畜肉價格亦告回調：（ＩＩ）牛肉分類指數於２０２２年３月同比持平於上年

同期之數；（ＩＩＩ）羊肉分類指數升幅於是月跌至４﹒６％。

我對中國以至全世界的通貨膨脹於２０２２年前景，感到憂慮，理由為新冠肺疫至今尚未有

確切受控跡象，反而新的變種病毒似有接踵而來之勢，使（Ｉ）世界各地的工農業生產不易復常

，而（ＩＩ）海、空、陸等運輸亦會受阻，甚至繼續出現樽頸劣況。相信這會使中國的各種各樣

商品價有升無跌，對民生甚至經濟或有負面影響。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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