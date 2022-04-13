《異動股》嗶哩嗶哩回調近７％，隔晚美股挫近一成，科技股普跌

《經濟通通訊社１３日專訊》科技股開市早段普遍下跌。嗶哩嗶哩（０９６２６）現價跌

６﹒８８％，報１９６﹒３元，該股成交約３９萬股，涉資７６６９萬元，盤中高見１９８﹒７

元，最低見１９３元；京東集團（０９６１８）升０﹒９８％，報２２６﹒４元；阿里

（０９９８８）跌１﹒６７％，報９７﹒３５元；騰訊（００７００）跌０﹒９８％，報

３６２﹒８元。

周二公布的美國３月消費者物價指數（ＣＰＩ）刷新逾４０年高位，且聯儲局官員暗示可能

在６月啟動縮表，美股在早盤高開後下滑。當地上市的中概科技股就個別發展，嗶哩嗶哩

（ＢＩＬＩ）回軟，挫逾９﹒５４％；網易（ＮＴＥＳ）跌２﹒９２％；阿里巴巴（ＢＡＢＡ）

、微博（ＷＢ）、百度跌１％；攜程（ＴＣＯＭ）及萬國數據（ＧＤＳ）就逆市升逾２％。

現時，恒生指數報２１１５７，跌１６１點或跌０﹒７６％，主板成交１０７﹒９４億元。

國企指數報７２１９，跌４５點或跌０﹒６２％。恒生科技指數報４２０３，跌４６點或跌

１﹒０９％。

即月期指新報２１１４８，跌１５５點，低水１０點。即月國指期貨報７２１８，跌４５點

，低水１點。即月科指期貨新報４２００，跌５８點，低水３點。

上證綜合指數報３１８７，跌２５點或跌０﹒８０％，成交６１０﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１１６２４，跌１３２點或跌１﹒１３％，成交２７６﹒４１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） １９６﹒３元 跌６﹒８８％

京東集團（０９６１８） ２２６﹒４元 升０﹒９８％

阿里（０９９８８） ９７﹒３５元 跌１﹒６７％

騰訊（００７００） ３６２﹒８元 跌０﹒９８％

美團（０３６９０） １５１﹒９元 跌１﹒３％

快手（０１０２４） ６１﹒５５元 升１﹒４８％

小米（０１８１０） １２﹒２６元 跌０﹒４９％

微盟（０２０１３） ４﹒９４元 升０﹒２％

萬國數據（０９６９８） ３４﹒６元 升１﹒０２％

百度（０９８８８） １２７﹒１元 跌１﹒７８％

微博（０９８９８） １８５﹒３元 跌１﹒１２％

網易（０９９９９） １４５元 跌２﹒２９％

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（ｅｒ）

