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即市新聞

13/04/2022 09:41

《異動股》嗶哩嗶哩回調近７％，隔晚美股挫近一成，科技股普跌

　　《經濟通通訊社１３日專訊》科技股開市早段普遍下跌。嗶哩嗶哩（０９６２６）現價跌
６﹒８８％，報１９６﹒３元，該股成交約３９萬股，涉資７６６９萬元，盤中高見１９８﹒７
元，最低見１９３元；京東集團（０９６１８）升０﹒９８％，報２２６﹒４元；阿里
（０９９８８）跌１﹒６７％，報９７﹒３５元；騰訊（００７００）跌０﹒９８％，報
３６２﹒８元。
　　周二公布的美國３月消費者物價指數（ＣＰＩ）刷新逾４０年高位，且聯儲局官員暗示可能
在６月啟動縮表，美股在早盤高開後下滑。當地上市的中概科技股就個別發展，嗶哩嗶哩
（ＢＩＬＩ）回軟，挫逾９﹒５４％；網易（ＮＴＥＳ）跌２﹒９２％；阿里巴巴（ＢＡＢＡ）
、微博（ＷＢ）、百度跌１％；攜程（ＴＣＯＭ）及萬國數據（ＧＤＳ）就逆市升逾２％。
　　現時，恒生指數報２１１５７，跌１６１點或跌０﹒７６％，主板成交１０７﹒９４億元。
國企指數報７２１９，跌４５點或跌０﹒６２％。恒生科技指數報４２０３，跌４６點或跌
１﹒０９％。
　　即月期指新報２１１４８，跌１５５點，低水１０點。即月國指期貨報７２１８，跌４５點
，低水１點。即月科指期貨新報４２００，跌５８點，低水３點。
　　上證綜合指數報３１８７，跌２５點或跌０﹒８０％，成交６１０﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６２４，跌１３２點或跌１﹒１３％，成交２７６﹒４１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９６﹒３元　跌６﹒８８％
　　京東集團（０９６１８）　２２６﹒４元　升０﹒９８％
　　阿里（０９９８８）　　　９７﹒３５元　跌１﹒６７％
　　騰訊（００７００）　　　３６２﹒８元　跌０﹒９８％
　　美團（０３６９０）　　　１５１﹒９元　　跌１﹒３％
　　快手（０１０２４）　　　６１﹒５５元　升１﹒４８％
　　小米（０１８１０）　　　１２﹒２６元　跌０﹒４９％
　　微盟（０２０１３）　　　　４﹒９４元　　升０﹒２％
　　萬國數據（０９６９８）　　３４﹒６元　升１﹒０２％
　　百度（０９８８８）　　　１２７﹒１元　跌１﹒７８％
　　微博（０９８９８）　　　１８５﹒３元　跌１﹒１２％
　　網易（０９９９９）　　　　　１４５元　跌２﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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