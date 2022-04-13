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13/04/2022 10:47

【俄烏衝突】海關：首季對俄烏貿易均保持增長，將續開展正常合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長李
魁文在國新辦發布會表示，就最近俄烏沖突對國際貿易的影響。據海關統計，今年一季度中國對
俄羅斯進出口２４３０﹒３億元（人民幣．下同），對烏克蘭進出口２９５﹒９億元，都保持了
同比增長態勢。
　　他表示，海關將繼續服務中國與俄羅斯、烏克蘭等相關國家的正常經貿合作。關於中俄貿易
具體商品情況，可以通過海關總署網站相關欄目進行查詢和了解。

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