【數據解讀】海關：中國對「一帶一路」沿線國進出口同比增１７％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長李

魁文在國新辦發布會表示，據海關統計，今年一季度，中國對「一帶一路」沿線國家進出口

２﹒９３萬億元（人民幣．下同），同比增長１６﹒７％。其中，出口１﹒６４萬億元，增長

１６﹒２％；進口１﹒２９萬億元，增長１７﹒４％。

今年一季度，中國與「一帶一路」沿線國家進出口值佔中國外貿進出口總值的３１﹒１％，

比重比２０２１年提高１﹒４個百分點，與２０１３年相比提高６﹒１個百分點。中國自「一帶

一路」沿線國家合計進口原油、天然氣和煤炭４８２９﹒８億元，增長５２﹒５％，佔中國自沿

線國家進口總值的３７﹒４％，拉動中國自沿線國家進口增長１５﹒１個百分點；農產品進口

７９４﹒７億元，增長１２﹒２％，佔６﹒２％。

一季度，中國對「一帶一路」沿線國家出口機電產品８８６７﹒４億元，增長１４﹒２％，

佔中國對沿線國家出口總值的５４﹒２％，拉動中國對沿線國家出口增長７﹒８個百分點。其中

，太陽能電池、電動載人汽車出口分別增長１﹒３倍和９﹒２倍。同期，出口勞動密集型產品

２９６７﹒５億元，增長１８﹒２％，其中玩具、箱包、紡織品和塑料製品合計拉動出口整體增

長２﹒６個百分點。

