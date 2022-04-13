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13/04/2022 10:57

【數據解讀】海關：中國對「一帶一路」沿線國進出口同比增１７％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長李
魁文在國新辦發布會表示，據海關統計，今年一季度，中國對「一帶一路」沿線國家進出口
２﹒９３萬億元（人民幣．下同），同比增長１６﹒７％。其中，出口１﹒６４萬億元，增長
１６﹒２％；進口１﹒２９萬億元，增長１７﹒４％。
　　今年一季度，中國與「一帶一路」沿線國家進出口值佔中國外貿進出口總值的３１﹒１％，
比重比２０２１年提高１﹒４個百分點，與２０１３年相比提高６﹒１個百分點。中國自「一帶
一路」沿線國家合計進口原油、天然氣和煤炭４８２９﹒８億元，增長５２﹒５％，佔中國自沿
線國家進口總值的３７﹒４％，拉動中國自沿線國家進口增長１５﹒１個百分點；農產品進口
７９４﹒７億元，增長１２﹒２％，佔６﹒２％。
　　一季度，中國對「一帶一路」沿線國家出口機電產品８８６７﹒４億元，增長１４﹒２％，
佔中國對沿線國家出口總值的５４﹒２％，拉動中國對沿線國家出口增長７﹒８個百分點。其中
，太陽能電池、電動載人汽車出口分別增長１﹒３倍和９﹒２倍。同期，出口勞動密集型產品
２９６７﹒５億元，增長１８﹒２％，其中玩具、箱包、紡織品和塑料製品合計拉動出口整體增
長２﹒６個百分點。

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