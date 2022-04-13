【數據解讀】海關：ＲＣＥＰ生效成員國首季減讓關稅１﹒３億人幣

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長李

魁文在國新辦發布會表示，積極推動ＲＣＥＰ原產地規則和關稅減讓落地生效，一季度享惠進口

貨值６７﹒２億元（人民幣．下同），減讓關稅１﹒３億元。今年１月１日，ＲＣＥＰ對１０國

正式生效，隨後２月１日起、３月１８日起對韓國和馬來西亞正式生效，截至目前，ＲＣＥＰ生

效成員國數量已達到１２個。

海關統計數據顯示，今年一季度，中國對ＲＣＥＰ其他１４個成員國進出口２﹒８６萬億元

，同比增長６﹒９％，佔中國外貿總值的３０﹒４％。其中，出口１﹒３８萬億元，增長

１１﹒１％；進口１﹒４８萬億元，增長３﹒２％。從具體國家看，一季度我中國與韓國、日本

進出口與佔中國ＲＣＥＰ貿易夥伴進出口規模比重均為２０％；與韓國、馬來西亞、新西蘭等多

個國家進出口同比增速超過兩位數。

從主要商品看，一季度中國對ＲＣＥＰ貿易夥伴出口機電產品、勞動密集型產品分別佔

５２﹒１％和１７﹒８％，其中集成電路、紡織品、自動數據處理設備及其零部件出口分別增長

２５﹒７％、１４﹒１％和７﹒９％；自ＲＣＥＰ貿易伙伴進口機電產品、金屬礦及礦砂、農產

品分別佔４８﹒５％、９﹒６％和６％。

海關數據還顯示，ＲＣＥＰ實施首季度以來，中國出口企業申領ＲＣＥＰ原產地證書和開具

原產地聲明１０﹒９萬份、貨值３７１﹒３億元，可享受進口國關稅減讓２﹒５億元，主要商品

為有機化學品、塑料及其製品、針織或鈎編的服裝等。ＲＣＥＰ項下享惠進口貨值６７﹒２億元

，減讓關稅１﹒３億元，主要享惠商品為鋼鐵、塑料及其製品和有機化學品等。



＊針對受疫情影響地區，助力打通供應鏈堵點＊



此外，李魁文表示，海關推動「經認證的經營者」（ＡＥＯ）互認，截至目前與歐盟、新加

坡等２２個經濟體簽署ＡＥＯ互認協議，覆蓋４８個國家（地區），互認國家（地區）數量居全

球首位。扎實做好《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）實施工作，加強原產地管理，及

時幫助企業協調解決在進口方享惠受阻問題。

針對上海、深圳受疫情影響地區，海關圍繞企業反映突出的物流受阻、訂單減少和快速反應

等訴求，積極推動口岸升級改造，推進物流一體化改革、健全「一站式」通關機制、完善「問題

清零」等服務跨周期調節系列措施，助力打通供應鏈堵點。推進粵港澳大灣區啟運港退稅，推動

海關全業務領域一體化改革在大灣區先行先試。

