【新冠肺炎】疫情期海淘受限，海關：首季跨境電商進口降４﹒２％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》多地近期因疫情原因提示「非必要不海淘

」，就海關會否收緊對境外商品入境的監管，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示

，有關地方對海淘的相關情況，建議向國務院聯防聯控機制了解。據海關初步測算，一季度，中

國跨境電商進出口４３４５億元（人民幣．下同），同比增長０﹒５％，其中出口３１０４億元

，增長２﹒６％，進口１２４１億元，下降４﹒２％。

