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即市新聞

13/04/2022 12:45

《午市前瞻》大市觀望刺激經濟措施，專家指中概股消息影響淡化

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數半日收市報２１３５２，升３３點或０﹒１６％，主
板成交５０５﹒８２億元。恒生中國企業指數報７３００，升３５點或０﹒５％。恒生科技指數
報４２５５，升６點或０﹒１４％。

＊李偉傑：２１０００可視為恒指的初步支持＊

　　大市昨日跌穿２１０００後回收彈，今日維持不上不下狀態。大中華投資策略研究學會副會
長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，昨日Ａ股Ｖ形反彈，港股亦跟隨回上，２１０００
可視為恒指的初步支持。他指，現時大市正觀望內地刺激經濟措施會對股市有多大影響，暫時負
面消息已淡化，未有進一步負面消息下假期前資金都會轉趨審慎。但他補充，失守２１０００後
支持位將下移至２０１２０的裂口頂水平。

＊中概股情況惡化對美國資金更不利＊

　　美國公布第四輪預定摘牌名單，新濠（００２００）旗下新濠影匯榜上有名。李偉傑指出美
國分批將中概股列入名單而非一次過，亦需根據執行情況，按照個別公司報表時間而定，儘管現
時傾向２００多隻中概股都會列入名單。但他提到現時市場對相關消息消化能力變強，會再觀望
中美商討情況，期望會有一如中方所指的好結果。
　　李偉傑表示，若有更大型焦點股份被列入名單內，或對港股有短期震盪，但已不會如首次名
單出爐時驚恐，震倉亦已於第一次時發生，實際上大型股份已逐步回Ｈ，消息亦已消化。他進一
步指出相關影響反而對在美資金影響較大，若美國方面的投資者未有戶口在港，狀況出現時難以
調動資金變相只能沽貨套現。故中美情況若進一步惡化，在美投資者或基金投資者所受影響會較
大。（ｈｃ）

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