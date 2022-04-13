《午市前瞻》大市觀望刺激經濟措施，專家指中概股消息影響淡化

《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數半日收市報２１３５２，升３３點或０﹒１６％，主

板成交５０５﹒８２億元。恒生中國企業指數報７３００，升３５點或０﹒５％。恒生科技指數

報４２５５，升６點或０﹒１４％。



＊李偉傑：２１０００可視為恒指的初步支持＊



大市昨日跌穿２１０００後回收彈，今日維持不上不下狀態。大中華投資策略研究學會副會

長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，昨日Ａ股Ｖ形反彈，港股亦跟隨回上，２１０００

可視為恒指的初步支持。他指，現時大市正觀望內地刺激經濟措施會對股市有多大影響，暫時負

面消息已淡化，未有進一步負面消息下假期前資金都會轉趨審慎。但他補充，失守２１０００後

支持位將下移至２０１２０的裂口頂水平。



＊中概股情況惡化對美國資金更不利＊



美國公布第四輪預定摘牌名單，新濠（００２００）旗下新濠影匯榜上有名。李偉傑指出美

國分批將中概股列入名單而非一次過，亦需根據執行情況，按照個別公司報表時間而定，儘管現

時傾向２００多隻中概股都會列入名單。但他提到現時市場對相關消息消化能力變強，會再觀望

中美商討情況，期望會有一如中方所指的好結果。

李偉傑表示，若有更大型焦點股份被列入名單內，或對港股有短期震盪，但已不會如首次名

單出爐時驚恐，震倉亦已於第一次時發生，實際上大型股份已逐步回Ｈ，消息亦已消化。他進一

步指出相關影響反而對在美資金影響較大，若美國方面的投資者未有戶口在港，狀況出現時難以

調動資金變相只能沽貨套現。故中美情況若進一步惡化，在美投資者或基金投資者所受影響會較

大。（ｈｃ）

