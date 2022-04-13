【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒４億人幣，買騰訊沽工行

《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指低開１２６點，報２１１９２點。最高升２１２點報
２１５３１點，最低跌１７８點報２１１４１點。恒指收報２１３７４點，升５５點或
０﹒２６％。
按額度計算，北水全日淨流入３６﹒４億元人民幣，增加３１﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、紫金礦業（０２８９９）；
淨賣出最多的依次是工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）、李寧（０２３３１）
。
主板成交１００２﹒０９億元減少２１﹒９％。其中港股通成交２３８﹒１億元，佔總成交
２３﹒８％。
騰訊控股升１﹒９６％報３７３﹒６元，北水淨買入８﹒１億元；中國海洋石油升
３﹒６２％報１１﹒４６元，北水淨買入６﹒６億元；紫金礦業升８﹒０４％報１３﹒７元，北
水淨買入２﹒８億元。
工商銀行無升跌報４﹒７５元，北水淨賣出１﹒７億元；建設銀行升０﹒５１％報５﹒８６
元，北水淨賣出１﹒３億元；李寧跌１﹒６３％報６０﹒５元，北水淨賣出０﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ８﹒１５
中國海洋石油 （００８８３） ６﹒６５
紫金礦業 （０２８９９） ２﹒７９
美團 （０３６９０） ２﹒５３
中國移動 （００９４１） １﹒８６
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
工商銀行 （０１３９８） －１﹒６８
建設銀行 （００９３９） －１﹒２９
李寧 （０２３３１） －０﹒８６
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