  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2022 18:07

【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒４億人幣，買騰訊沽工行

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指低開１２６點，報２１１９２點。最高升２１２點報
２１５３１點，最低跌１７８點報２１１４１點。恒指收報２１３７４點，升５５點或
０﹒２６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３６﹒４億元人民幣，增加３１﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、紫金礦業（０２８９９）；
淨賣出最多的依次是工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）、李寧（０２３３１）

　　主板成交１００２﹒０９億元減少２１﹒９％。其中港股通成交２３８﹒１億元，佔總成交
２３﹒８％。
　　騰訊控股升１﹒９６％報３７３﹒６元，北水淨買入８﹒１億元；中國海洋石油升
３﹒６２％報１１﹒４６元，北水淨買入６﹒６億元；紫金礦業升８﹒０４％報１３﹒７元，北
水淨買入２﹒８億元。
　　工商銀行無升跌報４﹒７５元，北水淨賣出１﹒７億元；建設銀行升０﹒５１％報５﹒８６
元，北水淨賣出１﹒３億元；李寧跌１﹒６３％報６０﹒５元，北水淨賣出０﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　８﹒１５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　６﹒６５
　　紫金礦業　　　（０２８９９）　　　　　　２﹒７９
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒５３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－１﹒６８
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－１﹒２９
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/04/2022
《神州經脈》3月出口仍勝進口轉跌　八城縮短入境隔離　滬指收跌
財經熱話13/04/2022
A股招股反應熱烈兼油價抽升　中海油股價曾飆半成
專訪13/04/2022
【譚新強專訪】下屆特首必守中央底線思維　承繼「明日大嶼」成疑
財經熱話13/04/2022
再有12隻被美列入預定摘牌名單　惟中概股不見大跌　已在市場預期中？
專訪13/04/2022
【專訪】聯合醫務：未來半年會升級平台系統　因應需求投資
專訪13/04/2022
【專訪】聯合醫務：疫情加快遙距視診服務進程　大灣區有發展空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金