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即市新聞

13/04/2022 15:29

《美元走勢－羅明立》紐元５０天線所在０﹒６８，不宜失守

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２６﹒１１　１２６﹒２２　１２５﹒３５
　　歐元╱美元　１﹒０８２６　１﹒０８４５　１﹒０８１１
　　英鎊╱美元　１﹒２９９８　１﹒３０２５　１﹒２９８７
　　美元╱瑞郎　０﹒９３３２　０﹒９３３８　０﹒９３１９
　　美元╱港元　７﹒８３８６　７﹒８３８７　７﹒８３６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國３月ＣＰＩ按年增長由７﹒９％加速至８﹒５％，創４０年來新高，３月
核心ＣＰＩ增長６﹒５％，略低過預期。有分析指通脹在３月ＣＰＩ已達高峰，因已反映了俄烏
戰事帶來食品和能源價格飆升的影響，但未來通脹仍然會於高位持續一段時間。美匯指數在
１００水平反覆靠穩，初步支持位於９９﹒５０，仍然有機會上試接近１０１，但只宜低買。
　　新西蘭央行今早（１３日）議息後宣布加息０﹒５％，央行表示勞工短缺正影響很多企業，
高通脹風險持續，俄烏戰事增加了供應中斷的情況，將繼續收緊貨幣政策。紐元升至０﹒６９後
回落近１００點，０﹒６８是５０天線所在，不宜失守。今晚加拿大亦將議息，估計會加息
０﹒５％，關注１﹒２６５０╱１﹒２７００的美元阻力。
　　　　　　　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　買入加元　１﹒２６７０　１﹒２５５０　１﹒２７１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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