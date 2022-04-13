《美元走勢－羅明立》紐元５０天線所在０﹒６８，不宜失守

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２６﹒１１ １２６﹒２２ １２５﹒３５

歐元╱美元 １﹒０８２６ １﹒０８４５ １﹒０８１１

英鎊╱美元 １﹒２９９８ １﹒３０２５ １﹒２９８７

美元╱瑞郎 ０﹒９３３２ ０﹒９３３８ ０﹒９３１９

美元╱港元 ７﹒８３８６ ７﹒８３８７ ７﹒８３６１

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《美元走勢》美國３月ＣＰＩ按年增長由７﹒９％加速至８﹒５％，創４０年來新高，３月

核心ＣＰＩ增長６﹒５％，略低過預期。有分析指通脹在３月ＣＰＩ已達高峰，因已反映了俄烏

戰事帶來食品和能源價格飆升的影響，但未來通脹仍然會於高位持續一段時間。美匯指數在

１００水平反覆靠穩，初步支持位於９９﹒５０，仍然有機會上試接近１０１，但只宜低買。

新西蘭央行今早（１３日）議息後宣布加息０﹒５％，央行表示勞工短缺正影響很多企業，

高通脹風險持續，俄烏戰事增加了供應中斷的情況，將繼續收緊貨幣政策。紐元升至０﹒６９後

回落近１００點，０﹒６８是５０天線所在，不宜失守。今晚加拿大亦將議息，估計會加息

０﹒５％，關注１﹒２６５０╱１﹒２７００的美元阻力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 買入加元 １﹒２６７０ １﹒２５５０ １﹒２７１０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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