【特首選戰】李家超到中環展城館正式遞交提名表報名參選特首

《經濟通通訊社１３日專訊》宣布參選行政長官的李家超今早接近９時３０分到中環展城館

，遞交提名表，正式報名參選。同行有多名競選辦成員，包括主任譚耀宗、副主任陳清霞及及吳

文華等。

李家超昨日表示，已經爭取到超過７００張提名票，感謝選委支持，指是對他非常大的鼓舞

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（ｂｉ）

