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13/04/2022 12:59

【新冠肺炎】中銀：下周二各區分行恢復正常服務，機場兩分行除外

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，下周二（１９日）起全港各區
分行將恢復正常服務，營業時間為星期一至五上午９時至下午５時，以及星期六上午９時至下午
１時。
　　至於香港國際機場分行及機場暢達路分行將繼續暫停營業，直至另行通知。
　　該行表示，會繼續密切關注疫情發展，以客戶及員工健康及安全為首要考慮，採取適當的防
疫衞生措施。（ｂｉ）

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