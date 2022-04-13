【大國博奕】傳中海油（８８３）擬退出英美加運營，憂遭西方制裁

《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》引述業內消息人士表示，中海油（００８８３）正

準備退出在英國、加拿大和美國的運營，因北京方面擔心這些資產可能會受到西方制裁。

報道指，中國與西方之間長期以來一直因貿易和人權問題而關係緊張，隨著中國拒絕譴責俄

羅斯對烏克蘭的入侵，這種緊張關係已經加劇。

美國上周表示，如果中國幫助俄羅斯逃避西方制裁，可能會面臨後果。（ｂｉ）

