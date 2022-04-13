【大國博弈】港府堅決反對美國人權報告對港不實指控

《經濟通通訊社１３日專訊》香港政府今日強烈反對美國國務院２０２１年度人權報告中對

香港特區的評論。政府發言人指，堅決反對報告中的多項針對香港特區政府的不實指控。人權在

香港得到法律的全面保障。《基本法》是香港特區的憲制性文件，對基本權利及自由提供憲制上

的保證，包括法律面前一律平等的權利保證，更在法治和司法獨立之下得以加強。保障人權和自

由是特區政府的憲制責任。政府高度重視並堅定維護香港的人權和各項自由。港府強烈敦促美國

立即停止因自身的偏頗政治利益公然違反國際法，干預純屬中國內政的香港事務。



＊完善選舉制度令「愛國者治港」原則得以全面落實＊



完善選舉制度方面，堅決反對報告內對２０２１年立法會換屆選舉的失實指控。完善選舉制

度令「愛國者治港」原則得以全面落實，確保立法會議員均為愛國愛港及以國家發展利益和香港

長期繁榮穩定為依歸的人士。立法會議席由７０席增加至９０席，涵蓋更多來自不同背景及政治

光譜人士，其多元性彰顯經完善的選舉制度的廣泛代表性及政治包容性。各候選人公開、公平和

良性競爭，反映了新選舉制度的公平性和競爭性。

《香港國安法》方面，發言人指，報告中抹黑《香港國安法》的指控完全沒有根據且不符

事實，必須重申香港特區的執法部門不論在《香港國安法》或任何本地法例下，均根據證據、嚴

格依照法律，以及按有關人士或單位的行為採取執法行動，與其職業、背景或政治立場無關。



＊針對和打壓香港特區的獨立傳媒的指控毫無事實根據＊



有關學術自由方面，在香港特區的各專上院校均是獨立自主的機構，在管理校政（包括處理

學生會事宜）上既享有自主權，亦有責任確保其運作符合法例要求和社會整體的利益。各院校正

依照法例要求和院校自主原則，履行有關維護國家安全的法律責任。

新聞和言論自由方面，《基本法》第二十五條訂明，香港居民在法律面前一律平等。有關我

們以《香港國安法》針對和打壓香港特區的獨立傳媒的指控，毫無事實根據。自香港回歸祖國以

來，特區政府一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由。《香港

國安法》第四條亦訂明，香港特區維護國家安全應當依法保護香港特區居民享有的該等自由。

發言人指，外國同樣有就其司法管轄區訂立國家安全法律，其涵蓋範圍甚至較《香港國安

法》更廣。這些外國應毫無疑問明瞭，根據《公民權利和政治權利國際公約》，行使新聞和言論

自由必須符合出於包括保障國家安全及公共秩序等原因的法律限制。



＊結社自由並非絕對，需在保障國家安全或公共秩序下予以限制＊



個別組織的解散方面，報告對香港有個別組織在２０２１年宣布解散表示關注。特區政府重

申，結社自由在香港特區受《基本法》保障。《基本法》第二十七條規定香港居民享有結社、集

會、遊行、示威的自由，以及組織和參加工會及罷工的權利和自由。《香港人權法案條例》（第

３８３章）所載的《香港人權法案》第十八條亦規定人人有自由結社之權利，包括為保障其本身

利益而組織及加入工會之權利。然而，儘管結社自由（如同其他權利和自由）應被尊重和保障，

但有關的自由並非絕對，而是可以基於法律規定及為有需要保障國家安全或公共秩序等合法目的

，予以限制。（ｃｗ）（ｚｚ）

