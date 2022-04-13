【ＥＳＧ】渣打助西九管理局成功取得首筆可持續發展表現掛勾貸款

《經濟通通訊社１３日專訊》渣打銀行（香港）宣布，作為全球聯席協調行、可持續發展結

構行、授權牽頭安排行和簿記行，成功協助西九文化區管理局取得其首筆可持續發展表現掛勾貸

款，共同促進香港的可持續及藝術和文化發展。



＊４０億港元三年期貸款＊



該筆為期三年的４０億港元貸款，涵蓋有期貸款及循環信貸，是香港首筆由藝術及文化機構

簽訂的可持續發展表現掛勾貸款。有關貸款款項將用作西九文化區管理局的一般營運開支及再融

資等，以支持西九文化區的發展。

根據此可持續發展表現掛勾貸款的安排，如果西九文化區管理局在貸款期內達成若干環境、

社會及管治的預定目標，將可享有不同程度的利率優惠。這些目標包括取得綠色建築認證、為殘

疾人士及弱勢社群提供無障礙服務，以及為青少年提供藝術及文化學習活動。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，可持續發展債務市場近年迅速發展，至２０２１年年中，渣

打香港資產組合內的綠色資產達５﹒５２億美元，較前一年的３４００億美元顯著增加１５倍。

隨著香港目標在２０５０年或之前達到淨零排放，預期市場對可持續發展融資的需求將繼續強勁

增長。（ｃｌ）

