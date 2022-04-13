【夜期時段】即月期指最新報２１３２８點，升１７點，低水４６點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１３２７點，升１６點，低水
４７點，最新報２１３２８點，升１７點，低水４６點，合約成交２０５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７２９４點，無升跌，低水２１點，最新報７２９６點，升
２點，低水１９點，合約成交９６張。
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