【夜期時段】即月期指最新報２１３２８點，升１７點，低水４６點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１３２７點，升１６點，低水

４７點，最新報２１３２８點，升１７點，低水４６點，合約成交２０５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７２９４點，無升跌，低水２１點，最新報７２９６點，升

２點，低水１９點，合約成交９６張。

