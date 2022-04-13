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13/04/2022 19:17

《再戰明天》歐元區公布議息結果，美國公布零售銷售

　　《經濟通通訊社１３日專訊》歐元區公布議息結果，及美國公布零售銷售，料為周四（１４
日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，新加坡金管局公布貨幣政策決議，韓國央行召開貨幣政策會議，宣
布利率決議。周四晚８：３０ｐｍ，歐洲央行在法蘭克福舉行管理委員會會議，會後召開記者會
。９：００ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃討論即將舉行的ＩＭＦ╱世界
銀行春季會議。

＊澳洲公布失業率，美國公布密大消費者信心指數＊

　　數據方面，周四本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布３月失業率，料由４％降至３﹒９％。本
港時間７：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持不變。本港時間８：３０ｐｍ，美國公
布３月出口物價，月率升幅料由３％收窄至２﹒２％；３月進口物價，月率升幅料由１﹒４％擴
大至２﹒３％，年率升幅料由１０﹒９％擴大至１１﹒８％；３月零售銷售月率升幅料由
０﹒３％擴大至０﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由１５２萬降至１５０萬；首次申請失業
救濟金人數料由１７萬升至１７萬。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月密歇根大學消費者
信心指數，料由５９﹒４降至５９。
　　在本港，明日公布業績的公司有：賽伯樂（０１０２０）、威高股份（０１０６６）、思城
（０１４８６）、中國通商（０１７１９）、合景泰富（０１８１３）、福耀玻璃
（０３６０６）、康華醫療（０３６８９）、大發地產（０６１１１）、迅銷（０６２８８）、
瀋陽公用（００７４７）、亞洲資產（０８０２５）、辰罡（０８１３１）、高門
（０８４１２）、瑞強（０８４２７）、ＩＴＰ（０８４４６）、明發（００８４６）、千盛
（０８４７５）、摩比（００９４７）、通海金融（００９５２）等。（ｗａ）

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