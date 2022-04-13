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即市新聞

13/04/2022 11:39

【專訪】聯合醫務：疫情加快遙距視診服務進程，大灣區有發展空間

　　《經濟通通訊社記者羅綽堯１３日報道》本港第五波疫情嚴峻，上月確診數字逾萬宗計，不
少市民確診後未能到醫院及診所看病，遙距視診服務為染疫人士提供重要支援。聯合醫務
（００７２２）董事總經理郭卓君接受《經濟通通訊社》訪問時表示，集團早於２０１９年已在
內地開設遙距視像診症服務，其後因應新冠肺炎疫情爆發，有保險客戶希望集團能提供即時醫療
服務，加上疫情期間市民較少外出，故集團決定將該診症模式投放到香港，為病人提供視像診症
服務。她指出，遙距視像診症服務在內地已發展到「做爛市」，雖然在科技應用上較為成熟，惟
醫療保障仍然未必足夠，相反，香港正處於起步階段，期望未來可增強使用者信心及有更多醫生
願意參與。

＊遙距視診服務在港不會成為「主流」＊

　　她相信，未來遙距視像診症服務在本港不會成為「主流」，因為只有在病人不方便到診所，
或部分病症可以透過視像診症令病人更舒適的情況下，如老人家、醫療咨詢服務或長期病患的進
一步跟進等情況，才會有較多人選擇視像診症。她表示，過去體檢者對視像診症服務的接受程度
並不高，他們會更偏好親身與醫生會面，而疫情下更多人選擇視像診症。她坦言，有一些醫生仍
然抗拒遙距視像診症，因為他們需要花費額外時間為病人提供視像診症服務，加上本港藥物運費
很貴，令視像診症在本港難以成為「主流」。

＊疫情加快本港遙距視像診症服務進程＊

　　郭卓君表示，疫情一定是加快本港遙距視像診症服務進程的重要因素。另外，遙距視像診症
應講求持續性，聯合醫務除了提供普通科，亦有專科及物理治療等。惟她強調，視像診症不可代
替實體診症，它屬於輔助性質，可提供多一種途徑予客人選擇，服務亦可應用於不同專科，但部
分醫生仍然對服務安全性及合適度有憂慮，因此不能硬推。她又認為，一旦疫情放緩，料客人選
擇視像診症的意向並不大。

＊服務擴展至供聯網醫生參與，大灣區有發展空間＊

　　對於如何確保遙距視像診症服務的準確度及質素，郭卓君指，不是所有醫生及醫療服務均可
參與遙距視像診症服務。醫生方面，聯合醫務的首席醫療總監會先為他們進行相關培訓，亦著重
醫生的質素，他們需要善於溝通，即透過視像模式仍能為病人診斷及提供合適的指示。她強調，
與新病人建立互信過程中，醫生需要有技巧與病人溝通。
　　她指出，目前聯合醫務的遙距視像診症服務已擴展至供聯網醫生參與，集團亦正嘗試將其旗
下健康服務平台應用至慢性疾病如糖尿病、心臟科、物理治療等咨詢服務。另外，遙距視像診症
服務在大灣區亦有發展空間，集團在內地已有合作單位，部分國內香港人會希望得到香港處方藥
物，集團亦冀可協助香港醫生進入國內市場。

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