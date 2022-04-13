【專訪】聯合醫務：未來半年會升級平台系統，因應需求投資

《經濟通通訊社記者羅綽堯１３日報道》聯合醫務（００７２２）董事總經理郭卓君接受《

經濟通通訊社》訪問時表示，集團會與自營及連營醫生深度合作，根據各自的專業為他們提供合

適的病人。她強調需要注重醫生的質素，而科技應用則僅屬協助性質。科技方面，集團未來半年

會升級旗下的健康服務平台系統，令病人資訊更為流通及可快速地處理，同時加強對客戶的私隱

保障；集團亦可透過大數據分析以更好的營運及制定醫療計劃。

她指出，集團本身涉及不同專科服務，因應需求，集團會持續在外科、婦科等增加人手，而

面對人口老化問題，集團亦會為增加泌尿科、骨科、腸胃科、內分泌等專科上增聘人手，以令醫

療配套更加完善，未來集團仍會繼續因應不同需求而進行投資或擴大相關業務規模。



＊擬於專科方面物色收購機會＊



郭卓君指，集團未來會在影像服務上繼續發展及進行收購，如果在專科方面有合適機會，亦

會考慮收購。她強調，收購過程中不只涉及相關設備，更重要的是整個醫生團隊。她又認為，醫

學美容是一個發展時機，對此保持開放態度。另外，集團亦看到本港對老人醫療及預防醫療方面

有需求。

她認為，集團需要與客人建立互信，以達至持續的關係及吸引更多人使用其醫療服務。集團

亦正發展會員服務，讓潛在需要醫療服務的人士提前得到不同資訊，期望可透過旗下的健康服務

平台令客人得到醫療保健服務或適切醫療服務，以建立集團業務基礎及讓醫生得到更多病人資源

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