【特首選戰】李家超：收到７８６張選委提名票，正收集意見寫政綱

《經濟通通訊社１３日專訊》前政務司司長李家超宣布參選特首，今早到中環展城館提交行
政長官選舉提名表格後見就記者。他表示已收到７８６張選委提名票，宣布正式參選行政長官，
他感謝選委及團隊的支持，又感謝傳媒連日來的採訪。
李家超表示，近日和不同界別選委交流，感謝選委支持並認同他的施政理念，對他來說是非
常大的鼓舞，又指正收集意見寫政綱，下午會舉行交流會，屆時會在社交媒體平台直播。
（ｈｙ）
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