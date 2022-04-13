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13/04/2022 11:32

【新冠肺炎】陳帆：４月底交還皇后山邨，過渡房屋同心村下周歸還

　　《經濟通通訊社１３日專訊》運輸及房屋局局長陳帆表示，為平衡基層居民住屋需要及疫情
發展，會於４月底交還皇后山邨第１、７座，以及荔景邨恒景樓，至於被徵用的過渡性房屋元朗
東頭「同心村」及元朗錦田江夏圍第一期，則將在下星期交還。
　　陳帆指，交還單位前會移走傢俬和設備，送往其他隔離設施和用途，領回進行深層消毒，過
渡性房屋設施會贈送項目營運機構。
　　收回單位後，房委會及過渡性房屋營運機構會監視樓宇狀況開展修繕工作；房委會會將先前
改建的設施還原，詳細檢視每個單位設施狀況作修繕工作，會盡早完成相關工程，盡快安排準租
戶，分批５月底至６中陸續入伙。

＊已向受影響公屋準租戶發放８０００元津貼＊

　　陳帆表示，已向受影響的公屋準租戶發放８０００元特惠津貼，下月亦會向６００個受影響
過渡性房屋準租戶發放津貼。房委會亦已為受影響準租戶作特別編配安排，８６０名已獲編配入
住皇后山邨第１座的申請人，絕大部分已獲編配到第２至６座，有一半人接受安排；而恒景樓有
３８０名申請人表示不會等待入住原本獲編配的單位，房委會會安排他們入住其他屋邨。
（ｈｙ）

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