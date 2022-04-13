【新冠肺炎】林鄭：不會於短期內取消方艙醫院

《經濟通通訊社１３日專訊》行政長官林鄭月娥表示，現時主流的社區隔離設施，為６個由

中央援建的設施，約５０００多個單位，而有關用地並不是立刻會有用途，所以會用作備用。她

表示，內地都是採取「清艙備用」，認為沒有理由將社區隔離設施拆除，尤其現時全球疫情還未

穩定，仍然是大流行，至於會否減少設施數目，則要由領軍的保安局研究，但短期內不會取消設

施，以為香港提供最佳防護。（ｈｙ）

