【新冠肺炎】徐德義：下周二起６０歲以上長者可免費領取快測套裝

《經濟通通訊社１３日專訊》食物及衞生局副局長徐德義表示，下周二（１９日）起６０歲

以上長者可免費領取快測套裝，政府將在６８０個服務點提供快測套裝，包括地區康健中心、衞

生署長者健康中心和長者地區鄰舍活動中心等，他又鼓勵長者盡早接種疫苗。（ｈｙ）

