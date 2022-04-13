【新冠肺炎】本港再多６２人染疫亡，第五波累計８７３５人離世

《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港再多６２

宗新冠肺炎死亡個案，累計第五波有８７３５宗死亡個案，病死率０﹒７３９％。



＊５６歲多發性骨髓瘤患者染疫亡＊



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去２４小時有５４名染疫病人死亡

，涉２４男３０女，年齡介乎５６至１０６歲，２１人來自院舍，其中３５人無打針、１５人打

一針、３人打２針、１人打３針，６５歲以上有５２位。

昨日較年輕死者包括５６歲多發性骨髓瘤患者，因頭暈３月２０日到東區醫院求診，入院檢

測呈陽性，檢查後發現她腎功能差，血甲含量亦高，院方有處方口服抗病毒藥物，惟情況一直轉

差，延至昨日離世；５７歲高血壓患者，３月２６日到屯門急症室，發現他有阻塞性黃膽症，安

排他入院，４月１日病毒檢測呈陽性，院方有處方抗生素及類固醇，超波掃描發現大腸及肝都有

不正常陰影，懷疑為癌症，病情持續惡化，延至昨日離世。



＊３人入院篩查發現確診＊



另外因數據滯後，４月１１日再多８人離世，涉４男４女，年齡介乎７５至１００歲。過去

一日有１５４４人出院，３人入院篩查發現確診，同房５名病人被列為密切接觸者。（ｈｙ）

