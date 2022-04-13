《小傳日記》魚缸今日低開高收５５點，資源股炒到飛起！

《小傳日記》魚缸走勢都係比較弱啲，今日低開百幾點，最後就升住收，而油、金、煤炭呢

啲資源佬就炒到飛起喇！

睇番資源類別板塊嘅表現，今日雖然唔算跌好多，但油、金同煤炭佬都升得幾勁。油方面，

噚晚油價先跌後反彈６巴仙，升番上１００美金水平，三桶油都開晒工。當中，回Ａ獲得超過

２３０倍超額認購嘅中海油（００８８３）升勢最勁，升近４巴仙，報１１﹒４６銀；中石油

（００８５７）升２巴仙，報４﹒０３銀；中石化（００３８６）就升近２巴仙，報４銀。

噚晚唔止油，金價都升得勁！花旗通脹飆到４０年新高，雖然低過「孖屐」預期，但啲錢照

舊走入買金，紐約期金升１﹒４％，收報每盎司１９７６﹒１美金，帶動金股升埋一份。今年第

一季純利唔錯、畀大行調高目標嘅紫金（０２８９９），盤中曾經創超過一年新高，最後升８巴

仙，報１３﹒７銀；招金（０１８１８）升得仲誇張，急升１１巴仙，報８﹒９９銀；中國黃金

（０２０９９）升６巴仙，報３２﹒４５銀；山東黃金（０１７８７）就相對靠穩，升近２巴仙

，報１７﹒８４銀。

連煤炭佬都升得唔錯！大摩估計因應俄烏問題，阿爺今年進口俄佬嘅煤炭量將會增加三成，

而多隻煤炭佬今日都畀好多大戶買貨，股價晏晝推升。發盈喜無耐嘅中煤（０１８９８）盤中一

度升到７﹒２７銀，自２０１３年以嚟嘅高位，最後升近６巴仙，報７﹒１４銀；兗礦

（０１１７１）升７巴仙，報２５﹒０５銀；神華（０１０８８）就升３巴仙，報２６﹒１５銀

。

頭先講到，花旗通脹率愈升愈高，資源價格愈嚟愈貴，嚟緊加息都好大機會落重藥，到時經

濟只會急劇放緩，魚缸都會受到牽連，引發嘅後果可以話相當嚴重。更何況，依家好多隻資源佬

都就嚟炒到超買，大家炒資源佬要無時無刻望實個報價機，一跌起上嚟唔係人咁品！請請！



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