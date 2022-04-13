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13/04/2022 17:19

【特首選戰】史立德：冀李家超帶領政府為香港帶來突破轉機

　　《經濟通通訊社１３日專訊》香港中華廠商聯合會的代表下午到青衣社區隔離設施，向正隔
離的市民送上福袋。身兼選委的廠商會會長史立德表示，如果李家超當選特首，期望他可以帶領
新一屆特區政府，為香港帶來突破轉變，無論是從商業、市民、基層或房屋等方面。

＊料復活節放寬社距措施有助帶動經濟＊

　　史立德表示，如果社交距離措施在復活節期間放寬，相信對帶動消費等行業有較好的作用，
但同意本港疫情正慢慢回落，如果一下子放寬措施有可能令疫情出現反彈，又說廠商會及業界已
有所準備，期望在疫情放寬後，能夠在多方面推出優惠。

＊新一輪消費券對業界幫助不明顯＊

　　廠商會副會長黃家和說，社交距離措施自１月起收緊，對飲食業影響很大，業界在過去約３
個月內，有１７０億元的生意跌幅。他說，新一輪電子消費券推出對飲食業界的幫助不是很明顯
，因為飲食業界仍受到社交距離措施限制。他期望，相關措施可以如期在本月２１日放寬，包括
可以堂食四人一枱及恢復晚市至１０時。
　　黃家和又指，現時飲食業界的生意，只有過往生意的約４成，相信如果措施如期放寬，可以
令生意恢復至過往生意的約６、７成。（ｈｙ）

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