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13/04/2022 18:08

【特首選戰】李家超獲李澤鉅郭炳聯等重量級政商界選委提名

　　《經濟通通訊社１３日專訊》前政務司長李家超今日提交提名表格參選特首，提名人數已佔
全部選委超過一半。在７８６個提名中，李家超獲多名重量級政商界選委提名，包括全國政協副
主席梁振英、全國人大常委譚耀宗、行政會議召集人陳智思、長江集團主席李澤鉅、新地
（０００１６）主席郭炳聯、恒地（０００１２）主席李家誠、新世界發展（０００１７）執行
董事鄭志雯、合和實業主席胡應湘、電訊盈科（００００８）主席李澤楷等。

＊李小加、陳馮富珍等齊提名＊

　　商會代表都有提名李家超，包括廠商會會長史立德、中華總商會會長袁繼昌等。港交所
（００３８８）前行政總裁李小加亦有提名。另外，世衞前總幹事陳馮富珍、中大校長段崇智、
港大及中大醫學院院長梁卓偉及陳家亮，以及警務處前處長鄧竟成和曾偉雄均有提名。

＊獲建制派政黨領頭人全數提名＊

　　除了商界代表，民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北、經民聯主席盧偉國、自由黨主席張
宇人、新民黨主席葉劉淑儀等大型建制派政黨的領頭人，亦全數提名李家超參選特首。除了傳統
建制派政黨，主張走「第三路線」的民主思路，其召集人湯家驊亦貢獻其提名票。

＊董建華、田北辰未有提名李家超＊

　　不過，全國政協副主席董建華就未有提名李家超。在立法會議員的界別中，除了立法會主席
梁君彥表示要保持憲制中立的角色之外，實政圓桌田北辰亦未有提名李家超，而社福界狄志遠亦
未有提名他。　
　　按選委會五大界別分類，李家超取得的選委提名，最多來自工商、金融界的第一界別，有
１８９名該界別選委提名他，其次為專業界別的第二界別，李家超取得１８４名選委提名，而基
層、勞工、宗教界所屬的第三界別，是最少選委提名李家超的界別，李家超只獲得１０２名該界
別選委提名。（ｈｙ）

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