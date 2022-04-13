【聚焦人幣】人幣中間價升４３點子，報６﹒３７５２

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７５２，
較上個交易日升４３點子，上個交易日報６﹒３７９５。
美國３月消費者物價指數（ＣＰＩ）刷新逾４０年高位。聯儲局理事、副主席提名人布蘭納
德表示，聯儲局主要任務是降低通脹，可能５月決定縮表，６月啟動。美元周二彈升，美匯指數
重回１００。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３７５２ －４３﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８９９８ －４０２﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０７９７ －３６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１３４ －５﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２８６２ －２２４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７５１７ ＋１９３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３６８３ ＋１７６﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６７３２ ＋１４﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８３２０ －１６１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０４５１ －１９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６４０ ＋０﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １３﹒３８５６ ＋３７５０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２７８３ －８４﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒９８００ －６１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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