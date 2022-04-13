  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價升４３點子，報６﹒３７５２

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７５２，
較上個交易日升４３點子，上個交易日報６﹒３７９５。
　　美國３月消費者物價指數（ＣＰＩ）刷新逾４０年高位。聯儲局理事、副主席提名人布蘭納
德表示，聯儲局主要任務是降低通脹，可能５月決定縮表，６月啟動。美元周二彈升，美匯指數
重回１００。

　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３７５２　　　－４３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８９９８　　－４０２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０７９７　　　－３６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１３４　　　　－５﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２８６２　　－２２４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７５１７　　＋１９３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３６８３　　＋１７６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６７３２　　　＋１４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８３２０　　－１６１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０４５１　　　－１９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６４０　　　　＋０﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１３﹒３８５６　＋３７５０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２７８３　　　－８４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒９８００　　　－６１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning13/04/2022
熊麗萍：美國通脹見頂言之尚早　港股20700水平有支持
大行報告13/04/2022
【大行炒D乜】大摩點評金屬股　並腰斬康希諾目標價
財經熱話13/04/2022
【虛幣世界】加密貨幣連跌兩日後微彈，通脹數據令人憂慮
中國故事12/04/2022
《神州經脈》國產遊戲版號重啟發放　維穩盤出擊滬指企穩三千二
財經熱話12/04/2022
據報上海部分區域「解封」　濠賭股借勢全線反彈
專訪12/04/2022
【騰訊領軍】黃耀宗：科技股仍須等待　騰訊炒區間吸引？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金