【聚焦人幣】人幣中間價升４３點子，報６﹒３７５２

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７５２，

較上個交易日升４３點子，上個交易日報６﹒３７９５。

美國３月消費者物價指數（ＣＰＩ）刷新逾４０年高位。聯儲局理事、副主席提名人布蘭納

德表示，聯儲局主要任務是降低通脹，可能５月決定縮表，６月啟動。美元周二彈升，美匯指數

重回１００。





貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３７５２ －４３﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８９９８ －４０２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０７９７ －３６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１３４ －５﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２８６２ －２２４﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７５１７ ＋１９３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３６８３ ＋１７６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６７３２ ＋１４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８３２０ －１６１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０４５１ －１９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６４０ ＋０﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １３﹒３８５６ ＋３７５０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２７８３ －８４﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒９８００ －６１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

