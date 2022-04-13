《鍾之日記》進口受打擊Ａ場跌，假前成交淡港股升

《鍾之日記》４月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國３月份通脹按年勁升８﹒５％，再創逾４０年新高，但核心ＣＰＩ低於預期，債息自高

位回順。隔晚美股先高後低，港股昨日（１２日）反彈１１０點，今日再反覆向上。

港股今早低開１２６點，報２１１９２，最多曾挫１７８點，低見２１１４１，隨後止跌回

升，最多升８６點，高見２１４０５，但受制廿天線，之後升勢放緩。午後最多升２１２點，高

見２１５３１，但之後再次一度升勢減緩，最終恒指收報２１３７４，升５５點或０﹒２６％，

國指收報７３１４點，升５０點或０﹒６９％，恒生科指收報４２６８點，升１９點或

０﹒４６％。

香港復活節假期將至，市場氣氛淡靜，大市成交額１００２﹒０９億元，為４月１日後最低

。滬港通、深港通的南向及北向交易，均於明日（１４日）至下周一（１８日）關閉，４月１９

日全部恢復交易。



＊３月進口現負值，滬指再失３２００關＊



海關總署午間公布，以美元計，今年３月中國進出口總值５０４７﹒９億美元，同比增

７﹒５％，其中出口同比增１４﹒７％，增速較１－２月回落１﹒６個百分點，仍高於市場預期

的增１３％；進口同比轉跌０﹒１％，今年１－２月為增１５﹒５％，大幅遜於市場預期的增

８％，為２０２０年８月以來首次出現負值。中國海關總署統計分析司司長李魁文直認，近期本

土疫情多點頻發，對部分企業生產經營、供應鏈穩定產生較大壓力，當局會一直密切關注對外貿

的影響。

內地疫情持續，昨日新增本土及無症狀近２﹒８萬例，再創疫情爆發以來單日新高。上海佔

最多，超過２﹒６萬例。自上海實施疫情封控以來，人民幣即期交易量顯著收縮，匯率波動亦極

狹窄。據外媒報道，中國外匯交易中心等部門近期就市場成交下降向上海部分銀行機構了解情況

。知情人士表示，由於疫情防控措施影響，部分交易員居家隔離減少了交易工作，此外，客戶交

易需求也有下降。

滬綜指今早低開０﹒４２％先失三千二。３月外貿數據公布後，Ａ股市場一度倒升，滬指收

復三千二，但尾盤醫療、半導體、互聯網等板塊跌幅加劇，導致滬指重新下跌，全日收跌

０﹒８３％，報３１８６﹒８２點，深成指更跌１﹒６％，創業板指插水２﹒２５％。兩市成交

８７３４億元人民幣，按日跌４﹒７％。



＊美公布第四批中概股預摘牌名單＊



美國證交會（ＳＥＣ）依據《外國公司問責法》（ＨＦＣＡＡ），再將１２家中概股公司加

入有除牌風險的發行人臨時名單，為３月以來第４批。

第四批公司包括：Ｍｉｃｒｏｖａｓｔ（微宏）、中國汽車系統、大全新能源、康乃德生物

醫藥、金融壹賬通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影匯、新濠博亞娛樂、Ｌｏｇｉｑ、

諾亞控股。ＳＥＣ稱上述公司可提交申辯證據的截止時間為今年５月３日。

１２家新納入名單的中概股部分與港股關連，金融壹賬通為中國平安（０２３１８）

（滬：６０１３１８）聯營公司，傳奇生物為金斯瑞（０１５４８）旗下非全資附屬公司，新濠

影匯及新濠博亞娛樂的母公司為新濠國際（００２００）。

新濠國際最多跌７％，收市反彈０﹒１５％，報６﹒５９元。平保跌０﹒２７％，金斯瑞

大跌６％。



＊中海油登Ａ股受歡迎，三桶油向上走＊



中海油（００８８３）（滬：６００９３８）公布Ａ股發行網上發行申購情況及中籤率，網

上最終發行股票數量約１３﹒８億股（包括超額配售部分），中簽率約０﹒４２７％，有效申購

倍數為２３４﹒２１倍，逆市錄得好表現，中海油Ａ股每股發行價為１０﹒８元人民幣，擬募資

３５０億元用於發展公司主營業務。中海油港股今日股價升３﹒６％，報１１﹒４６元。

「三桶油」即將在Ａ股匯合，盡管外界預料今年石油需求放緩，但中海油招股反應熱烈還是

提振了兩桶油，中石化（００３８６）升１﹒５％，報４元；中石油（００８５７）升２％，報

４﹒０３元。

外圍環境震盪加劇，俄羅斯總統普京宣布與烏克蘭方面的和平談判走進了「死胡同」，國際

油價上個交易日跌穿每桶１００美元後見支持，隔晚反彈超過６％，重返１００美元水平。不過

內地封控措施持續，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）月報將今年全年石油需求增長預期下調５０萬

桶，至每日３７０萬桶以反映ＯＰＥＣ下調２０２２年的經濟前景。



＊疫情拖累體育用品銷售，安踏挫２％＊



受累中國疫情肆虐及封城，體育用品股近期股價偏弱，高盛下調體育用品股盈收預測及目標

價，包括將安踏（０２０２０）核心品牌和ＦＩＬＡ收入增長分別降至１６％及８％，目標價由

１５９元降至１３９元，維持「買入」評級。高盛表示，寶勝（０３８１３）３月經營收益淨額

按年大跌４３％，相當於２０１９年的５７％，由此可見，疫情對體育用品股影響甚大，又指第

２、３季亦將受到影響。

不過，高盛認為中國國潮仍是大趨勢，國內體育品牌仍將跑贏外國品牌，並繼續搶奪市佔率

，其中首選李寧（０２３３１），指其盈利能見度高，且品牌增長動力強勁，維持「買入」評級

，目標價由１０４元降至９６元，但維持２０２６年市盈率３０倍的預測。

安踏跌１﹒９８％，李寧跌１﹒６％，不過寶勝升３﹒１９％，報０﹒９７元。



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