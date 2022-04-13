【新冠肺炎】上海昨日新增２﹒６萬例本土確診和無症狀感染

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市衛健委今早通報，１２日上海新增

本土新冠肺炎確診病例１１８９例和無症狀感染者２５１４１例，合計超過２﹒６萬例。其中

２３例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，８６７例確診病例和２４５００例無症狀感染者在隔

離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例１例，在閉

環管控中發現。

截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已超過２４萬例。

