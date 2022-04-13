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即市新聞

13/04/2022 08:47

【新冠肺炎】疫情管控令貨物積壓，上海海關急出招加速報關及提離

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海海關昨日（１２日）晚間宣布，緊急
出台針對性措施，提高貨物報關和提離效率，提升上海口岸集疏運能力。
　　上海海關宣布，目前進出口報關單可通過上海口岸國際貿易「單一窗口」和「互聯網＋海關
」在線申報。企業可根據實際情況選擇「提前申報」、「兩步申報」等模式，盡早辦理申報手續
。報關單申報與換單作業無先後順序要求，申報時一般無需提交提貨單。
　　針對當前疫情管控情況下，進出口企業員工無法至口岸現場辦理業務的情況，上海海關表示
，企業可通過「不見面」方式開展檢查作業，免於派員到場陪同。上海海關承諾，上海關區各海
空運口岸海關將根據企業申請，積極採用無陪同查驗模式，對於具備查驗條件的進出口貨物，做
到應查盡查；對於民生保供等重點商品，開設綠色通道，實施優先查驗。
　　數據顯示，３月底以來，上海口岸貨物在海關放行後的實際提離比例不足５０％，其中海運
口岸僅為３５％，空運口岸為４９﹒１％。表明上海疫情管控措施對口岸集疏運能力形成制約，
造成貨物在口岸堆場和貨站倉庫大量積壓，海空港正常運行受阻。

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