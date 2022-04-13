【新冠肺炎】內地新增本土及無症狀近２﹒８萬宗，與上海同創新高

《經濟通通訊社１３日專訊》內地新冠疫情持續，昨日（１２日）新增本土及無症狀近

２﹒８萬例，連續８日破２萬，再創疫情爆發以來單日新高。國家衛健委公布，１２日全國新增

確診１５１３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１３宗；本土病例１５００宗，上海

佔最多有１１８９宗；吉林有２３３宗；廣東２２宗。

新增無症狀感染者２６５２５宗，其中本土２６４２０宗；本土無症狀感染病例中，上海佔

最多有２５１４１宗，吉林省８５２宗，江蘇、廣西各７１宗，廣東９宗。另有１５２宗由無症

狀感染者轉為確診。

上海疫情仍然嚴峻，昨日新增本土個案逾２﹒６萬人，包括本土新冠肺炎確診病例１１８９

宗和無症狀感染者２５１４１宗。國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒昨日表示，上

海連續８天報告新增感染者數超萬宗，疫情處於快速上升期，社區傳播尚沒有得到有效遏制，且

外溢多省多市，預計未來幾日新增感染者人數仍將處於高位。



＊專家：五一假期跨省出遊機會不大＊



內地五一勞動節５天假期本月３０日展開，不少民眾關心屆時能否跨省、跨市回老家探望父

母，或者跨省市旅遊。中國工程院院士張伯禮表示，內地今波疫情呈多點散發及局部規模暴發，

持續時間可能較以往幾波都要長，具體難以預計。汕頭大學病毒學家常榮山則認為，本月都難以

實現「全國全面社會面清零」，五一完全自由跨省出行的機會不大。

蘭州大學新冠疫情預測團隊根據各次Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情平均參數，模擬內地無管控解封後

第一波疫情發展規模。團隊指出，若內地放開防疫政策，一個月內或將面臨約１０２４萬人感染

，４﹒４萬人死亡。（ｃａ）

