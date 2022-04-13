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13/04/2022 12:04

【人行操作】連平：４月中旬是降準較好時點，降息操作空間不大

　　《經濟通通訊社１３日專訊》植信投資首席經濟學家連平今日表示，４月中旬前後對存款準
備金率進行調整是一個較好的時間窗口。他認為，今年一定幅度下調存準率是有必要，因為貨幣
政策需要配合好積極的財政政策。
　　他還表示，在美聯儲快速大力度加息的背景下，貨幣政策利率操作會相對謹慎，再加之中國
目前的利率水平基本能夠匹配經濟增速，因此進一步下調利率的操作空間不大。（ｄｗ）

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