【新冠肺炎】國開行首季發放應急貸款４４億，建設方艙等耗１４億

《經濟通通訊社１３日專訊》今年以來，內地新冠肺炎疫情多點散發，確診人數不斷攀升，
抗疫和封鎖措施令地方財政「百上加斤」。據《央視》從國家開發銀行獲悉，截至３月末，開發
銀行今年已累計發放應急貸款４４億元（人民幣．下同），其中支持方艙醫院和隔離點建設１４
億元，支持穩定生活物資保障６﹒８億元，支持防疫物資採購和儲備２３﹒２億元，為各地疫情
防控和經濟社會發展提供了及時、高效的金融支持。（ｗｌ）
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