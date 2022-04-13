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即市新聞

13/04/2022 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升５６點子報６﹒３６５５，止三連跌

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６５５，
較上個交易日４時３０分收盤價升５６點子，止三連跌。全日在６﹒３６３０至６﹒３７１０之
間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２１點子，報６﹒３７５９。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７５２，較上個交易日升４３點子，上
個交易日報６﹒３７９５。

＊市場交投意願不高，匯價料延續區間震盪＊

　　交易員稱，亞洲時段美元指數在１００關口上方走勢反覆，客盤結匯略多助力人民幣小幅走
強，短期市場情緒保持平穩且交投意願不高，匯價料延續區間震盪態勢。他們並表示，市場關注
３月外貿數據以評估疫情影響，後續國內供應鏈衝擊可能繼續發酵，此前支撐人民幣強勢的貿易
順差優勢或有所減弱。
　　自上海疫情防控措施升級以來，人幣即期匯率成交量明顯萎縮，且匯率波幅極狹窄。據外電
報道，近期中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）等部門就市場成交下降向上海部分銀行機構了解情
況。多位銀行內的知情人士表示，由於上海市疫情防控措施影響，部分交易員因居家隔離減少了
交易工作，此外，客戶交易需求也有下降，造成市場整體成交熱情大幅降溫。（ｊｔ）

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