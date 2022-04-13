【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，今日零投放零回籠

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購
操作，中標利率持平２﹒１％。今日零投放零回籠。
東吳證券表示，信貸需求超預期緩和，在疫情擾動因素依然存在、房地產銷售疲弱的情況下
，預計居民戶中長期貸款將繼續偏弱。本月降息的可能較低，不排除人行加快市場化手段的研究
，通過其他途徑降低實體融資成本的可能。（ｃａ）
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