【ＦＯＣＵＳ】通脹「８」字頭挫拜登，加息落重藥手尾長

【ＦＯＣＵＳ】儘管有「ＰＵＴＩＮｆｌａｔｉｏｎ（普京通脹）」背鍋，但隨著美國３月

ＣＰＩ續刷新１９８１年

１２月以來最高，總統拜登的支持率亦直逼４０％的歷史低點。汽油、肉類、牛奶、雜貨、二手

車等

百物騰貴，聯儲５、６月各加息５０基點的概率雙雙高企八成以上。



＊高價破壞買車需求，買衫可選二手＊



美國通脹終於企上「８」字頭。勞工部周二（１２日）晚公布，３月ＣＰＩ按年升８﹒５％

（預期：８﹒４％），

剔除食品和能源波動的核心ＣＰＩ按年升６﹒５％（預期：６﹒６％）。鑒於二手車價格按月回

落３﹒８％，為

１９６９年以來最大跌幅，市場一度炒作通脹見頂。

然而，全美最大的二手車零售商ＣａｒＭａｘ的首席執行官Ｂｉｌｌ Ｎａｓｈ一語道破天

機－－價格降溫

或來自需求破壞，即財政負擔沉重的消費者退出市場；事實上，截至２月底的二手車均價高達

８３００美元，按年漲了四成。

不容樂觀的還有食品及服務業通脹，按年計，當月肉類╱魚╱蛋價格升１３﹒７％，在家煮

食價格

升１０％、機票價格升２３﹒６％（大流行以來最高）、租金升４﹒４％（２００７年５月以來

最高）。服裝按年升幅

擴大至６﹒８％，運動休閒服飾巨頭Ｌｕｌｕｌｅｍｏｎ就預告本月稍後將在美國推出以舊換新

和二手轉售服

務。



＊全球增長恐急劇放緩，ＱＥ５在前？＊



通脹蠶食收入，令美國工資增長連續１２個月跑輸物價；此外，實際市場數據顯示美國租金

及

房價按年漲幅分別高達１７％、１９％，換言之，實際通脹率恐遠不止８﹒５％。

怎麼辦？利率期貨最新押注聯儲５、６月各加息５０基點的概率，分別攀至８５％、８８％

；但相比

１９８１年１２月相同通脹水平時，利率高達１３％，即使聯儲今次真的如市場定價２０２３年

加息至３﹒２５％，

仍難扭轉實際負利率。

供應鏈瓶頸並令大型零售商沃爾瑪近日將內部卡車司機的起薪提高至每年１１萬美元，遠高

於

平均起薪８﹒７萬美元；電子商務巨頭亞馬遜位於紐約的物流中心，近日亦成立首家工會。有何

啟

示？倘若激進加息縮表疊加人工通脹螺旋成真，代價恐是增長急劇放緩。

智庫彼得森國際經濟研究所（ＰＩＩＥ）最新警告，今年全球增長料從５﹒８％降至

３﹒３％，並可能在今

年底前進入衰退。ＱＥ５在前？

