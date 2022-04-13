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13/04/2022 10:40

【新冠肺炎】吉林省：逐步放開社會面，恢復群眾生產生活秩序

　　《經濟通通訊社１３日專訊》吉林省委宣傳部常務副部長張寶宗表示，吉林省圍繞逐步放開
社會面，恢復群眾生產生活秩序，在確保防疫安全基礎上，穩妥有序、精準支持企業復工復產，
一企一策打通堵點難點，加強與上下游企業溝通協同，保持產業鏈、供應鏈穩定運轉。加強民生
物資保供，照顧好特殊困難群體，確保生活必需品配送到位。紮實做好春耕備耕工作，暢通農資
供應運輸通道，積極鼓勵龍頭企業、合作社代耕代種，確保不誤農時、抓好春耕。
　　值得留意的是，內地新增新冠肺炎本土感染個案共２７９２０宗，其中吉林省再次破千宗，
包括２３３宗本土病例及８５２宗新增無症狀感染。

＊吉林省最大方艙醫院實現清艙＊

　　吉林市又有３個區域調整為低風險地區，中風險地區降至３７個。從４月１０日起，部分方
艙醫院進入休艙准備。
　　據內媒報道，有１６棟樓、運轉３０天、最高峰時容納５０００多名患者的吉林省最大方艙
醫院１２日下午實現清艙。該方艙醫院由吉林市職業教育園區臨時改建，為吉林市實現社會面清
零提供了有力保障。截至４月１１日，該方艙醫院累計收治患者８０１７人。（ｃａ）

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