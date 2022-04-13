【恒大困局】恒大珠三角公司６３個在建項目已全面實現復工復產

《經濟通通訊社１３日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大珠三角在微信公眾號公布，
目前恒大珠三角公司６３個在建項目已全面實現復工復產，復工率１００％。其中，廣州、佛山
、惠州、清遠、陽江、梅州等城市逾十個項目復工人數達標率超過１００％。
另外，佛山恒大珺庭、湛江恒大外灘、順德恒大江灣、清遠恒大銀湖城、肇慶恒大西江名郡
等多個項目陸續交付。（ｃａ）
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